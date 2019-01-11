В Симферополе установят мемориальную доску крымскому режиссеру Анатолию Новикову
В Симферополе появится мемориальная доска почетному гражданину Крыма и артисту УССР Анатолию Новикову.
Он несколько десятилетий был режиссером и художественным руководителем Крымского академического русского драматического театра имени Горького.
- Именно благодаря ему и присвоили звание академического. Также по инициативе Новикова провели его реконструкцию, которая продолжалась 16 лет. Благодаря ему создали театр юного зрителя и театр современного балета в Симферополе, - добавили в пресс-службе.
Мемориальная доска будет находиться на улице Пушкина, в районе дома №2.
В администрации подчеркнули, что нужно сохранить для потомков память о важных исторических событиях.
СПРАВКА «КП»
Анатолий Новиков скончался в январе 2017 года на 90-м году жизни. В Симферополь он приехал в 1972 году, до этого он занимал руководящие должности в Липецке, Перми и Брянска.