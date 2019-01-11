В Гурзуфе маленькие дети ушли колядовать и пропали

СЕГОДНЯ 17:45 2019-01-11T17:45:28+03:00

Ребят не было дома больше суток Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В отделение полиции Ялты поступило сообщение от жителей Гурзуфа, которые рассказали, что пропали трое детей: 9-ти, 11-ти и 12-ти лет. А двое из них - родные братья, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Ребята ушли из дома накануне днем колядовать и собирать сладости. После этого родители не знали, где находятся их дети.

К поиску сразу подключились сотрудники полиции. Спустя три часа они нашли ребят в подъезде одной из ялтинских многоэтажек, где они и ночевали.

- Насобирав сладостей и денег у сердобольных граждан, они смогли обеспечить себе в течение суток питание, которое в основном составляли печенье, конфеты и газированная вода, - рассказали в пресс-службе.

К счастью, никто из детей не пострадал. С их родителями провели профилактические беседы, ведь заявление о пропаже ребят поступило в полицию только к вечеру следующего дня после ухода их из дома.