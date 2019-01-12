2019-01-12T09:01:18+03:00
Общество

Погода в Крыму 12 января: днем до +5, мокрый снег и сильный ветер

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В начале следующей недели снова ожидается ухудшение погоды.В начале следующей недели снова ожидается ухудшение погоды.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 12 января ожидается снежная и ветреная погода.

- Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем от 0 до +5. В субботу вероятен небольшой снег, мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, днем западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. В воскресенье без осадков. В начале следующей недели снова ожидается ухудшение погоды, - предупреждает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Атлантический циклон принесет мокрый снег, и усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Температурный фон не изменится.

В Севастополе 12 января без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +4…+6.

Высота снежного покрова в горах 34-49 сантиметров.

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