2019-01-12T15:55:48+03:00
Общество

Совершить обряд омовения на Крещение в Крыму собираются 7 тысяч человек

Будет организовано больше 30 мест для массовых купаний
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Принять крещение можно будет не только в море, но и церкви.Принять крещение можно будет не только в море, но и церкви.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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На Крещение обряд омовения в Крыму собираются совершить больше 7 тысяч человек.

Купели оборудуют в Симферополе, Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке, Щелкино, Белогорске, Керчи и поселке Мирный. В общей сложности будет организовано более 30 мест для крещенских купаний.

- Безопасность людей на Крещение будут обеспечивать сотрудники МЧС, МВД, медики. Уже созданы подвижные группы МЧС России, которые обеспечены исправным автотранспортом и средствами связи, спасательным имуществом (веревки, спасательные круги, «концы Александрова», доски, лестницы), укомплектованными медицинскими аптечками, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Спасатели уже осмотрели все водоемов, где планируется организовать массовые купания. Повсюду будут установлены «световые башни», площадь освещения которых составляет 100 квадратных метров.

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