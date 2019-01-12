Совершить обряд омовения на Крещение в Крыму собираются 7 тысяч человек
На Крещение обряд омовения в Крыму собираются совершить больше 7 тысяч человек.
Купели оборудуют в Симферополе, Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке, Щелкино, Белогорске, Керчи и поселке Мирный. В общей сложности будет организовано более 30 мест для крещенских купаний.
- Безопасность людей на Крещение будут обеспечивать сотрудники МЧС, МВД, медики. Уже созданы подвижные группы МЧС России, которые обеспечены исправным автотранспортом и средствами связи, спасательным имуществом (веревки, спасательные круги, «концы Александрова», доски, лестницы), укомплектованными медицинскими аптечками, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
Спасатели уже осмотрели все водоемов, где планируется организовать массовые купания. Повсюду будут установлены «световые башни», площадь освещения которых составляет 100 квадратных метров.