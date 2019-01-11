В Керчи в ночь на 12 января не будет света на 65 улицах

11 Янв. 23:24 2019-01-11T23:28:35+03:00

Это связано с проведением внеплановых работ

Изменить размер текста: A A

В ночь с пятницы, 11 января, на субботу, 12 января, в части города-героя Керчи в поселке Мичурино не будет света. Электроснабжение ограничат на 66 улицах, сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

Свет отключат в 23.00, а возобновят его подачу 12 января после 02.00.

Это ограничение связано с проведением на сети внеплановых работ.

КОНКРЕТНО

Света не будет на улицах: Комарова, Маяковского, Гоголя, Чкалова, пер. Светлый, Некрасова, Заречная, Жени Дудник, Пушкина ,пер. Тупиковый, Белинского, Чернышевского, Турчинского, Гладкова, 1-ая Нагорная, 2-ая Нагорная, Декабристов, 1-ая Эспланадная, пер. 2-ой Нагорный, Желябова, 23 Мая, Федяева, Воровского, пер. Артиллеристов, пер. Загорный, Дзержинского, ул. Зеленая, пер. Фролова, пер. Краснодонский, 1-ая Митридатская, 2-ая Митридатская, Южная.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте "Крымэнерго".