Новый год в Евпатории отметили почти в 3 раза больше туристов, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-12T11:48:20+03:00

Число отдыхающих в городе увеличилось до 4 тысяч человек. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Евпатории значительно вырос турпоток. Новогодние каникулы в курортном городе провели почти в 3 раза больше отдыхающих, чем в 2018 году.

- Если в прошлом году на праздники наш город посетили 1383 организованных туриста, то в этом году – почти 4 тысячи отдыхающих. В период новогодних каникул работало 12 санаториев и 11 гостиниц, - сообщили в отделе курорта и туризма администрации Евпатории.

В отелях на праздники устраивали новогодние огоньки, банкеты, шоу-программы (дискотеки, караоке), «рождественские встречи».

Напомним, с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года включительно в Крыму отдохнуло почти 70 тысяч туристов. Это на 42% больше туристов, чем в прошлом году.