Обрушившуюся в Кореизе подпорную стену восстановят до конца мая

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-12T12:29:00+03:00

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Подпорную стену в Кореизе, обрушившуюся в районе дома на 31 по ул. Севастопольское шоссе, восстановят к лету.

- Уже проводятся работы по подготовке проектной документации, которые, ориентировочно, завершатся, в марте, - сообщил начальник департамента по вопросам ЖКХ администрации города Игорь Носко. Восстановить подпорную стену коммунальщики планируют до конца мая этого года.

Обвал произошел 1 декабря 2018 года. 6 кубометров бутового камня высыпалось из подпорной стены. Эксперты связывают это не с погодными условиями, которые могли бы спровоцировать разрушение, а со временем. Стена была старая и разрушение рано или поздно неизбежно. В этот день временно был закрыт проезд в районе остановки «Верхний Мисхор».

Напомним, 11 января в Ялте из-за схода сели рухнула подпорная стена многоквартирного дома на переулке Ломоносова. На Южном берегу Крыма уже несколько дней подряд идут дожди, из-за которых и сошел с гор мощный поток грязи и камней.