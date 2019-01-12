2019-01-12T12:29:00+03:00
Общество

Обрушившуюся в Кореизе подпорную стену восстановят до конца мая

Сейчас готовится проектная документация
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Обвал произошел 1 декабря 2018 года. Фото: администрация Ялты.Обвал произошел 1 декабря 2018 года. Фото: администрация Ялты.
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Подпорную стену в Кореизе, обрушившуюся в районе дома на 31 по ул. Севастопольское шоссе, восстановят к лету.

- Уже проводятся работы по подготовке проектной документации, которые, ориентировочно, завершатся, в марте, - сообщил начальник департамента по вопросам ЖКХ администрации города Игорь Носко. Восстановить подпорную стену коммунальщики планируют до конца мая этого года.

Обвал произошел 1 декабря 2018 года. 6 кубометров бутового камня высыпалось из подпорной стены. Эксперты связывают это не с погодными условиями, которые могли бы спровоцировать разрушение, а со временем. Стена была старая и разрушение рано или поздно неизбежно. В этот день временно был закрыт проезд в районе остановки «Верхний Мисхор».

Напомним, 11 января в Ялте из-за схода сели рухнула подпорная стена многоквартирного дома на переулке Ломоносова. На Южном берегу Крыма уже несколько дней подряд идут дожди, из-за которых и сошел с гор мощный поток грязи и камней.

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