Погода в Крыму на 13 января: днем до -1, мокрый снег
Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду
16 января в Крым вернутся морозы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:
В Крыму 13 января погода будет прохладной. Днем ожидается мокрый снег и западный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
- Температура воздуха ночью будет от -3 до +2, днем от -1 до +4, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей седы. - Во вторник, 15 января, на полуостров придут осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха повысится до 1-6 градусов тепла, а 16 января на полуостров снова вернутся небольшие морозы, пройдет небольшой снег.
Высота снежного покрова в горах 20-48 см.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»