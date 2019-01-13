2019-01-13T09:11:40+03:00
Общество

Погода в Крыму на 13 января: днем до -1, мокрый снег

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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16 января в Крым вернутся морозы.16 января в Крым вернутся морозы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 13 января погода будет прохладной. Днем ожидается мокрый снег и западный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью будет от -3 до +2, днем от -1 до +4, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей седы. - Во вторник, 15 января, на полуостров придут осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха повысится до 1-6 градусов тепла, а 16 января на полуостров снова вернутся небольшие морозы, пройдет небольшой снег.

Высота снежного покрова в горах 20-48 см.

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