2019-01-13T12:15:16+03:00
Общество

Пассажиры самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт «Симферополь», прилетели в Москву

Резервный борт отправили за людьми 13 января
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Пассажиры вылетели в Москву в 3.55.Пассажиры вылетели в Москву в 3.55.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Пассажиры самолета, экстренно вернувшегося вечером 12 января в аэропорт "Симферополь", прилетели в Москву. За ними авиакомпания Nordwind отправила резервный борт.

- 13 января в 3.55 пассажиры вылетели в Москву, в аэропорт "Шереметьево", - сообщили в пресс-службе аэропорта "Симферополь".

Напомним, после взлета пилот запросил посадку в аэропорту вылета.

У лайнера барахлили дорожные закрылки. Экипаж решил перестраховаться.

Перед посадкой самолет, как и положено по правилам, около часа кружил в воздухе, чтобы использовать запас топлива.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристка травмировалась на Ай-Петри, катаясь на тюбинге
В Джанкое на пожаре спасли человека
В Севастополе льготников будут бесплатно консультировать юристы
Погода в Крыму на 13 января: днем до -1, мокрый снег
На Ай-Петри и Ангарском перевале продолжают дежурить спасатели
В Крыму спасатели вытащили автобус из реки
Подробности взрыва в Щелкино: На крыше многоэтажки находились 18 газовых баллонов, все они могли взорваться
Совершить обряд омовения на Крещение в Крыму собираются 7 тысяч человек
Эвакуируют людей: В Щелкино горит крыша многоквартирного дома
Обрушившуюся в Кореизе подпорную стену восстановят до конца мая
Новый год в Евпатории отметили почти в 3 раза больше туристов, чем в прошлом году
Погода в Крыму 12 января: днем до +5, мокрый снег и сильный ветер
В Керчи в ночь на 12 января не будет света на 65 улицах
На Крещение в Крыму оборудуют 32 места для обряда омовения
В Гурзуфе маленькие дети ушли колядовать и пропали
В Симферополе установят мемориальную доску крымскому режиссеру Анатолию Новикову
В Севастополе из-за шторма не ходят паромы и катера
По пропуску: парковку возле Дворца пионеров в Симферополе хотят сделать бесплатной
В Крыму летчики ЧФ тренируются в дождь, снег и сильный ветер
В больницах Москвы остаются 6 детей пострадавших при трагедии в Керчи
Севастопольский каток в Артбухте будет работать до 24 февраля
На горе Ай-Петри в ночь 11 января сошло несколько лавин
В Крыму разработают план по защите обманутых дольщиков
В Нижнегорском районе Крыма загорелась подстанция