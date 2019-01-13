Пассажиры самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт «Симферополь», прилетели в Москву
Резервный борт отправили за людьми 13 января
Пассажиры вылетели в Москву в 3.55.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Пассажиры самолета, экстренно вернувшегося вечером 12 января в аэропорт "Симферополь", прилетели в Москву. За ними авиакомпания Nordwind отправила резервный борт.
- 13 января в 3.55 пассажиры вылетели в Москву, в аэропорт "Шереметьево", - сообщили в пресс-службе аэропорта "Симферополь".
Напомним, после взлета пилот запросил посадку в аэропорту вылета.
У лайнера барахлили дорожные закрылки. Экипаж решил перестраховаться.
Перед посадкой самолет, как и положено по правилам, около часа кружил в воздухе, чтобы использовать запас топлива.