Пассажиры самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт «Симферополь», прилетели в Москву

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-13T12:15:16+03:00

Пассажиры вылетели в Москву в 3.55. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Пассажиры самолета, экстренно вернувшегося вечером 12 января в аэропорт "Симферополь", прилетели в Москву. За ними авиакомпания Nordwind отправила резервный борт.

- 13 января в 3.55 пассажиры вылетели в Москву, в аэропорт "Шереметьево", - сообщили в пресс-службе аэропорта "Симферополь".

Напомним, после взлета пилот запросил посадку в аэропорту вылета.

У лайнера барахлили дорожные закрылки. Экипаж решил перестраховаться.

Перед посадкой самолет, как и положено по правилам, около часа кружил в воздухе, чтобы использовать запас топлива.