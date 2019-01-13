В Джанкое на пожаре спасли человека

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-13T14:05:43+03:00

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В Джанкое спасли 63-летнего мужчину, находившегося в доме во время пожара.

- Пожар сопровождается сильным задымлением. Спасатели оперативно приступили к тушению огня. Одновременно с этим была проведена разведка на месте ЧП, в результате которой стало известно, что в помещении есть пострадавшие, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Причину пожара установят эксперты.

Напомним, 12 января на крыше многоквартирного дома в Щелкино взорвались газовые баллоны.

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