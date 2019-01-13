В Джанкое на пожаре спасли человека
В Джанкое спасли 63-летнего мужчину, находившегося в доме во время пожара.
- Пожар сопровождается сильным задымлением. Спасатели оперативно приступили к тушению огня. Одновременно с этим была проведена разведка на месте ЧП, в результате которой стало известно, что в помещении есть пострадавшие, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
Причину пожара установят эксперты.
Напомним, 12 января на крыше многоквартирного дома в Щелкино взорвались газовые баллоны.
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