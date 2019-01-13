В Крыму ОРВИ заболели больше 2,2 тысяч человек

СЕГОДНЯ 18:10 2019-01-13T18:10:46+03:00

В Крыму вакцинацию от гриппа прошли больше 800 тысяч человек, в Севастополе - больше 200 тысяч. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму в праздничные дни ОРВИ заболели больше 2,2 тысяч человек, что в два раза меньше показателей предыдущей недели.

- В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заболели 390 человек, что ниже предыдущей недели на 58,7%.

Напомним, по прогнозам ВОЗ в сезоне 2018/2019 ожидается активное распространение двух новых штаммов вируса гриппа А (H3N2) «Singapore» и штамма вируса гриппа B (Colorado). С этими штаммами население земного шара не сталкивалось уже несколько десятков лет, то есть иммунитета, скорее всего, на них нет.

В Крыму вакцинацию от гриппа прошли больше 800 тысяч человек, в Севастополе - больше 200 тысяч.