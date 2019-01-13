В Крыму ОРВИ заболели больше 2,2 тысяч человек
В Крыму в праздничные дни ОРВИ заболели больше 2,2 тысяч человек, что в два раза меньше показателей предыдущей недели.
- В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заболели 390 человек, что ниже предыдущей недели на 58,7%.
Напомним, по прогнозам ВОЗ в сезоне 2018/2019 ожидается активное распространение двух новых штаммов вируса гриппа А (H3N2) «Singapore» и штамма вируса гриппа B (Colorado). С этими штаммами население земного шара не сталкивалось уже несколько десятков лет, то есть иммунитета, скорее всего, на них нет.
В Крыму вакцинацию от гриппа прошли больше 800 тысяч человек, в Севастополе - больше 200 тысяч.