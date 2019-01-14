2019-01-14T07:39:08+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 января: до +7 и дождь

Будет дуть сильный ветер до 20 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 14 января, в понедельник, будет облачно, местами пройдет дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +7 градусов, по данным синоптиков Крымского гидрометцентра.

В Симферополе в понедельник облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут до +4 градусов.

В Севастополе днем 14 января будет также облачно, пройдет дождь. До +8 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

На ЮБК в понедельник пройдет дождь, воздух прогреется до +7 градусов.

В Керчи сегодня также будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +6 градусов.

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