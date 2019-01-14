На Ангарском перевале женщина упала с ледяной горки и ударилась головой

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-14T10:28:15+03:00

Нельзя забывать о мерах предосторожности. Фото: пресс-служба МЧС РК.

Изменить размер текста: A A

В районе Ангарского перевала, на туристической стоянке «Школьная поляна», женщина упала с ледяной горки и ударилась головой.

Спасатели сразу прибыли на место происшествия, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Они оказали женщине первую медицинскую помощь и передали жительницу Алушты врачам.

- На Ангарском перевале и на плато Ай-Петри устойчиво лежит снежный покров. Многие жители и гости полуострова сейчас выезжают кататься на санках, лыжах, сноутюбингах и просто кустарных приспособлениях. При этом забывают о мерах предосторожности, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

Он отметил, что там работают временные мобильные аварийно-спасательные посты.

Там отдыхающие могут получить всю необходимую помощь.

Напомним, на плато Ай-Петри травмировалась женщине, когда каталась на тюбинге.