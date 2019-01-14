В Крыму житель Сакского района спрятал в снегу амфетамин

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-14T10:48:43+03:00

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Сотрудники полиция города Саки узнали, что 23-летний житель района причастен к незаконному обороту наркотиков. Правоохранители обыскали самого подозреваемого и его гараж.

- Оперативники полиции изъяли порошок бело-розового цвета, упакованный в бумажный пакет, который подозреваемый выбросил в снег, пытаясь избавиться от улик, - сообщает пресс -служба МВД по Республике Крым.

В гараже был обнаружен полимерный пакете с веществом и электронные весы. Молодой человек объяснил, что в пакете - амфетамин, который он летом нашел на пустыре и держал в гараже для личных нужд. Эксперты подтвердили, что обнаруженное вещество амфетамином. Всего изъято свыше 30 граммов вещества.

На крымчанина завели уголовное дело за незаконное хранение психотропных веществ в особо крупном размере. По ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.