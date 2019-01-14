Смертельное ДТП под Симферополем: «ВАЗ» столкнулся с джипом

СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-14T11:32:14+03:00

В районе села Доброе столкнулись два легковых автомобиля. Фото: пресс-служба МЧС РК

Погиб один из пассажиров

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В Симферопольском районе, в селе Доброе, произошла авария с участием двух легковых автомобей «ВАЗ» и «Toyota Land Cruiser». Один из пассажиров, женщина, в результате аварии скончалась на месте.

На место происшествия сразу выехали спасатели.

Оказалось, что водитель «Лады» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Toyota Land Cruiser».

Авария унесла жизнь одного из пассажиров. Фото: пресс-служба МЧС РК

Водителя «ВАЗа» и 49-лтенего пассажира отвезли в больницу Симферополя с травмами средней тяжести.

- 38-летняя женщина, пассажир автомобиля «ВАЗ», получила травмы несовместимые с жизнью, - добавили в пресс-службе МЧС РК.

Водитель второго автомобиля не пострадал.

В этот же день, 13 января, в Ленинском районе Крыма прозошла еще одна авария.

Водитель «Volkswagen Polo» не справился с управлением и съехал в кювет.

- В автомобиле находилось 5 человек, четверо не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. А 22-летнего пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Керчи, - добавили в МЧС.

Спасатели провели на место аварии необходимые меры по «противопожарной безопасности».