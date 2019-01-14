В снежных заносах в крымских горах застряли три легковых автомобиля

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-14T12:07:31+03:00

К ним на помощь приехали сотрудники МЧС со спецоборудованием

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В воскресенье, 13 января, в районе Ангарского перевала в снегу застрял автомобиль марки «Daewoo Espero». Он заблокировал дорогу и другому транспорту.

На помощь выехали сотрудники МЧС, они с помощью «лебедки и такелажного оборудования» извлекли автомобиль из снежного заноса. Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждались.

Также в районе пещеры Мраморная застряла в снежном заносе «Suzuki». Спасатели успешно освободили автомобиль.

В этом же районе, но чуть позже, увязли «Chevrolet NIVA» и «УАЗ Патриот», в котором находились дети 9-ти и 4-х лет.

В районе пещеры мраморная застрял "УАЗ Патриот". Фото: пресс-служба МЧС РК

- Сотрудники чрезвычайного ведомства с использованием такелажного оборудования и лебедки эвакуировали автомобиль. Медицинская помощь не потребовалась, - добавили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Напомним, с 15 декабря в Крым придет снежная погода.