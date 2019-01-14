На новогодних каникулах в Крыму отдохнули 190 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 16:16 2019-01-14T16:16:57+03:00

Больше всего путешественников прибыло из Москвы и Санкт-Петербурга

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В Крыму на новогодних каникулах отдохнули более 190 тысяч туристов. Это на 39% процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

- С 28 декабря 2018 года по 13 января 2019 года 64% туристов прибыло через Крымский мост, 33% - авиатранспортом, 3% - через границу с Украиной, - добавили в пресс-службе.

Традиционно у туристов пользовался популярностью Южный берег Крыма. Но из-за непосредственной близости к Крымскому мосту путешественники также отдыхали в Феодосии и Судаке.

Популярными были и лечебные курорты - Евпатория и Саки.

Наибольшее число авиатуристов в период новогодних праздников прибыло в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга (на эти два города пришлось 89% трафика), Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары.

Напомним, Ялте и Феодосия стали самыми популярными из крымских городов в туристическом сезоне - 2018.