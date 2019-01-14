2019-01-14T16:11:56+03:00
Общество

Из Симферополя за выходные вывезли больше 500 тонн мусора

Твердые коммунальные отходы вывозятся утром и вечером
Надежда ДАЦЮК
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Стихийные свалки в крымской столице - не редкостьСтихийные свалки в крымской столице - не редкостьФото: Надежда ДАЦЮК
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За минувшие выходные коммунальщики вывезли из Симферополя более 500 тонн мусора, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы

- Работники муниципального унитарного предприятия «Экоград» вывезли на полигон с обслуживаемых контейнерных площадок крымской столицы 502 тонны коммунальных отходов за 12 и 13 января, - отметил директор муниципального унитарного предприятия «Экоград» Александр Сушко.

Он добавил, что твердые коммунальные отходы вывозятся в две смены. Утром на маршруты выходит 19 машин, задействовано около 50 сотрудников. В ночное время контейнеры очищают 13 машин, поскольку объем работы меньше.

Также, по словам Сушко, коммунальщики ликвидируют стихийные свалки бытовых и строительных отходов. В частности, за прошедшие сутки рабочие собрали и вывезли 34 кубических метра мусора.

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