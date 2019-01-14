2019-01-14T17:09:02+03:00
Происшествия

Из Крыма попытался выехать мужчина, который находится в федеральном розыске

Он некоторое время скрывался от правоохранителей
Александра КОРШУНОВА
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Правоохранители задержали мужчину, который находится в федеральном розыске, при попытке покинуть территорию Республики Крым.

Как сообщили пресс-службе МВД РК, 22-летний ранее судимый парень обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

- Установлено, что он завладел личным имуществом граждан на сумму около 25 000 рублей. В ходе расследования уголовного дела он дал признательные показания и был отпущен с подписку о невыезде, - добавили в пресс-службе.

Некоторые время мужчина скрывался от полицейских, его объявили в федеральный розыск. Его обнаружили при попытке проехать в соседнее государство. После этого его доставили в Алушту.

Теперь ему может грозить до 5 лет тюрьмы, сейчас мужчина заключен под стражу.

Напомним, в Крыму житель Сакском района спрятал в снегу амфетамин. Ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

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