На трассе «Симферополь-Севастополь» произошел обвал камней

СЕГОДНЯ 17:27 2019-01-14T17:27:47+03:00

Вес одного из обломков скалы - 7 тонн

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На севастопольской трассе, в районе села Фруктовое, произошел обвал камней. Это случилось 14 января в 15.00, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

- В результате обрушения горной породы на участке автомобильной дороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь км 53 на проезжую часть был вынесен обломок скалы весом около 7 тонн, - добавили в пресс-службе.

Туда выехали сотрудники «Севатодора», они и ликвидировали аварийную ситуации. На трассе организовали реверсивное движение транспорта, поэтому пробки в этом районе не было.

Для ликвидации обвала привлекли спецтехнику. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Устранить последствия камнепада удалось в 16.00, движение восстановилась по двум полосам.

В аварийных работах задействовали 4 единицы спецтехникитехники.

Напомним, в Ялте обрушилась подпорная стена, она завалила вход в жилой дом. Местные жители подумали, что началось землятрясение.