В Армянске разыскали пропавшую школьницу

СЕГОДНЯ 19:30 2019-01-14T19:31:19+03:00

Она ушла из дома несколько дней назад

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В Армянске нашли пропавшую несколько дней назад 15-летнюю школьницу. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, наряд получил информацию о возможном местонахождении девушки во время патрулирования.

Росгвардейцы нашли подростка «через считанные минуты» по приметам, указанным в ориентировке. Затем девочку передали в территориальный отдел полиции, откуда школьницу забрали родители.

Росгвардейцы также выяснили, что школьница вернулась домой в полном здравии, незаконные действия против нее никто не совершал.