В Севастополе на новогодних каникулах отдохнули 82 тысячи человек
В Севастополе в период новогодних праздников развлекательные мероприятия посетили 82 тысячи человек, что на 10% больше, чем в прошлом году.
- С 20 декабря 2018 года по 8 января 2019 года было проведено 440 тематических культурно-массовых и туристски значимых мероприятий, - сообщил начальник главного управления культуры Николай Краснолицкий. - Половину из них составили для детей до 14 лет и 20% для молодежи.
Напомним, в Крыму на новогодних каникулах отдохнули более 190 тысяч туристов. Это на 39% процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С 28 декабря 2018 года по 13 января 2019 года 64% туристов прибыло через Крымский мост, 33% - авиатранспортом, 3% - через границу с Украиной.