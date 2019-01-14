2019-01-14T19:37:25+03:00
Общество

В Севастополе на новогодних каникулах отдохнули 82 тысячи человек

В городе провели 440 развлекательных мероприятий
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В этом году отдыхающих было на 10% больше, чем в прошлом году.В этом году отдыхающих было на 10% больше, чем в прошлом году.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе в период новогодних праздников развлекательные мероприятия посетили 82 тысячи человек, что на 10% больше, чем в прошлом году.

- С 20 декабря 2018 года по 8 января 2019 года было проведено 440 тематических культурно-массовых и туристски значимых мероприятий, - сообщил начальник главного управления культуры Николай Краснолицкий. - Половину из них составили для детей до 14 лет и 20% для молодежи.

Напомним, в Крыму на новогодних каникулах отдохнули более 190 тысяч туристов. Это на 39% процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 28 декабря 2018 года по 13 января 2019 года 64% туристов прибыло через Крымский мост, 33% - авиатранспортом, 3% - через границу с Украиной.

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