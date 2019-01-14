В феодосийскую реку незаконно сливали сточные воды

СЕГОДНЯ 19:49 2019-01-14T19:49:11+03:00

Нечистоты сливались с руслом реки в районе железной дороги

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В феодосийскую реку Байбуга незаконно сливают нечистоты. Незаконные врезки выявила специализирующаяся на таких случаях комиссия, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

Выброс канализации выявили в районе железной дороги, недалеко от места впадения русла реки в Федосийский залив.

Сотрудники минэкологии и природных ресурсов РК проведут проверку, и виновных привлекут к административной ответственности.

Также комиссия работала в поселке Приморский.

- Там было выявлено более 10 случаев незаконных врезок. На сегодняшний день составлено пять административных протоколов по факту выявления незаконного сброса нечистот в систему ливневой канализации, - уточнили в администрации города.