В феодосийскую реку незаконно сливали сточные воды
В феодосийскую реку Байбуга незаконно сливают нечистоты. Незаконные врезки выявила специализирующаяся на таких случаях комиссия, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.
Выброс канализации выявили в районе железной дороги, недалеко от места впадения русла реки в Федосийский залив.
Сотрудники минэкологии и природных ресурсов РК проведут проверку, и виновных привлекут к административной ответственности.
Также комиссия работала в поселке Приморский.
- Там было выявлено более 10 случаев незаконных врезок. На сегодняшний день составлено пять административных протоколов по факту выявления незаконного сброса нечистот в систему ливневой канализации, - уточнили в администрации города.