Погода в Крыму на 15 января: сильный ветер, мокрый снег и тепло до +7

СЕГОДНЯ 06:09 2019-01-15T06:09:40+03:00

Походы в горы лучше отложить до более погожих дней. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 15 января, крымские синоптики обещают ненастье: дождь со снегом, туман, гололедицу и сильный ветер до 20-25 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром и днем умеренный дождь, вечером переходящий в мокрый снег. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°,днем +3…+5°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Утром, днем осадки (дождь, дождь со снегом, мокрый снег). Ветер юго-западный 10-15 м/с, во второй половине дня северный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8°, с понижением к вечеру до 0…+2°. Вечером дорогах местами гололедица.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем дождь, местами сильные осадки, туман. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

В Керчи облачно с прояснениями. Временами дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.