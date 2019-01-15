В Керчи 8-летняя девочка получила ожоги в детском лагере

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-15T09:01:11+03:00

Ребенку, которого отправили отдыхать в лагерь, потребовалась медицинская помощь Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Прокуратура завела по ЧП в «Черноморочке» уголовное дело

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В Керчи возбуждено уголовное дело о травмировании ребенка в детском оздоровительном лагере.

- Установлен факт получения 8-летней девочкой во время пребывания в детском оздоровительном лагере «Черноморочка» телесных повреждений в виде термических ожогов, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК,

В итоге по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного Кодекса РФ подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Обычно ЧП в детских оздоровительных лагерях связаны с общепитом. Например, летом из-за вспышки кишечной инфекции.в Севастополе приостановили работу лагеря «Ласпи».

Из-за грубых нарушений норм санитарии на больничные койки с гастроэнтеритом попали 16 детей и 5 вожатых.