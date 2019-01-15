В Крыму «Панцирь-С» на учениях «уничтожил» более 100 целей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-15T08:35:01+03:00

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На полуострове дивизионный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» на учениях успешно «уничтожил» вражеские беспилотники и крылатые ракеты.

- В учениях приняли участие более 100 военнослужащих и порядка 20 единиц военной техники подразделения ЗРПК «Панцирь-С» из состава 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, заступившего на боевое дежурство по защите воздушных границ юга России в декабре 2018 года, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В рамках единого дня борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами условного противника условно уничтожено более 100 целей.

В ходе тренировки на полигонах Крымского полуострова военнослужащие полностью отработали цикл между поиском, обнаружением и условным уничтожением малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей и крылатых ракет «противника».