Украинец пытался попасть в Крым под чужой фамилией

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-15T09:26:08+03:00

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Гражданин Украины попытался въехать в Крым под чужой фамилией.

Инцидент произошел в конце декабря 2018 года в пункте пропуска "Армянск". 35-летний украинец предъявил документы, но сотрудник погрануправления заподозрил мужчину в обмане.

- В результате дополнительной проверки документа, удостоверяющего личность, выяснилось, что гражданин намеренно изменил свою фамилию, так как по своим «родным» установочным данным въезд в РФ до 2020 года ему был запрещен решением миграционной службы Ханты-Мансийского автономного округа, - рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по РК.

С гражданином Украины провели разъяснительную беседу и вручили ему уведомление о запрете на въезд в Россию. Мужчине пришлось развернуться и следовать в обратном направлении - в незалежную

Всего в 2018 году сотрудники погрануправления выявили более десятка лиц, которые пытались попасть на полуостров под чужими именами и фамилиями.

Как сообщалось, на границе Крыма и Украины достроили охранный рубеж с радиолучевыми и вибрационными датчиками.