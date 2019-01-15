В Симферополе на 18 улицах не будет света

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-15T09:46:52+03:00

Это связано с ремонтом трансформаторной подстанции и заменой электроопор

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В Симферополе сегодня, 15 января, не будет света на некоторых улицах, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Ограничение энергоснабжения планируется по адресам: ул. Алексеева, 3, 5; пер. Водосборный, 1/50-10; ул. Гурзуфская, 10/4-30 (чет), 50-64 (чет), 88; ул. Гурзуфская, 26а, 32-48 (чет), 56; ул. Инкубаторная, 1-10; пер. Инкубаторный, 1-16; пер. Малосадовый, 2-36 (чет), 9; ул. Клубная, 36-38 (чет); пер. Ладыгина, 1; ул. Лебедева, 46, 50, 56, 59/72, 60, 69; ул. Лесхозная, 2-6 (чет); ул. Малосадовая, 1-15; ул. Оленчука, 24, 42-50/2 (чет); ул. Солнечная, 60, 59-63 (нечет); ул. Стевена, 1-56, 58-68 (чет); ул. Центральная, 17-45 (нечет), 20-48 (чет), 49-59 (нечет); тупик Центральный, 1-8; пер. Центральный, 35; ул. 51-ой Армии, 60-80 (чет), 59-69 (нечет).

В «Крымэнерго» пояснили, что отключения света связаны с ремонтом трансформаторной подстанции и заменой электроопор. В пресс-службе предприятия отметили, что работы продолжатся до 17.00.