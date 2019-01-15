В Крыму остановили рост популяции волков

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-15T10:14:15+03:00

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В Крыму удалось остановить рост популяции волков, которые поселились на полуострове с 2005 года. Хоть за год она и снизилась, но еще где-то в 2,5 раза превышает допустимый показатель.

Как рассказал заведующий отделом охраны охотничьих ресурсов министерства экологии и природных ресурсов РК Сергей Решетько, на каждые 20 гектаров охотничий угодий - не более одного волка.

Если их будет больше, хищников будут отстреливать.

По расчетам специалистам, в 2018 году в Крыму насчитывалось порядка 284 волков. Но это меньше, чем в 2017 году -318 особей.

- Рост численности волков в Крыму удалось остановить благодаря отстрелам, которые с каждым годом растут. Ожидается, что в 2018 году охотники уничтожат еще больше волков, - добавил Решетько.