В Симферополе "раскулачили" стихийных торговцев

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-15T10:07:38+03:00

У них изъяли 64 кг потенциально опасной рыбы и 14 литров молочных товаров

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В Симферополе с начала года изъяли у стихийных торговцев и уничтожили 64 килограмма потенциально опасной рыбной продукции и 14 литров молочных товаров.

- В отношении правонарушителей с 1 января текущего года по фактам несанкционированной торговли и нарушений Правила благоустройства составлено 42 административных протокола, - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента административно-технического контроля администрации крымской столицы Валерий Шитиков.

По его словам, в отношении стихийщиков составляют административные протоколы и за ведение несанкционированной торговли, и за нарушение правил благоустройства – сброс мусора, стоянку на газонах.

Валерий Шитиков отметил, что степень вины каждого из нарушителей будет определена во время ближайшего заседания административной комиссии.