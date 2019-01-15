Крымчане получили штрафов на 16 миллионов за нарушение земельного законодательства
В 2018 году в Крыму нарушителям земельного законодательства начислили штрафов на общую сумму 16 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Госкомрегистра РК, за этот период провели около 1,5 тысячи проверок.
Больше всего штрафов, 9 миллионов рублей, установили именно по результатам рейдов.
- Также земельные инспекторы рассматривали материалы от органов местного самоуправления, полиции и прокуратуры Крыма, - добавили в пресс-службе.
А за это к ответственности привлекли ответственных на 8 миллионов рублей.
Все эти деньги взыскают с нарушителей и передадут в бюджет республики.
В 2018 году 37-летний военный заплатит 1 миллион рублей штрафа за подделку документов: он незаконно их изготовливал и подписывал. Помимо этого ему назначили условный срок - 4 года.