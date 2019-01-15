Крымчане получили штрафов на 16 миллионов за нарушение земельного законодательства

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-15T10:42:03+03:00

За прошлый год провели больше тысячи проверок Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В 2018 году в Крыму нарушителям земельного законодательства начислили штрафов на общую сумму 16 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Госкомрегистра РК, за этот период провели около 1,5 тысячи проверок.

Больше всего штрафов, 9 миллионов рублей, установили именно по результатам рейдов.

- Также земельные инспекторы рассматривали материалы от органов местного самоуправления, полиции и прокуратуры Крыма, - добавили в пресс-службе.

А за это к ответственности привлекли ответственных на 8 миллионов рублей.

Все эти деньги взыскают с нарушителей и передадут в бюджет республики.

В 2018 году 37-летний военный заплатит 1 миллион рублей штрафа за подделку документов: он незаконно их изготовливал и подписывал. Помимо этого ему назначили условный срок - 4 года.