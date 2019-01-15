В 2018 крымские коррупционеры нанесли ущерб на 68 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-15T12:15:17+03:00

Всего возбудили более 1000 уголовных дел

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За девять месяцев 2018 году коррупция нанесла ущерб Республики Крым на 68, 2 миллиона рублей. Из них уже возмещено 35 миллионов, а арестовано имущество на 68 миллонов.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления по РК, сейчас прилагаются все усилия, чтобы удалось возместить весь причиненный ущерб.

- Наиболее крупная сумма с 2014 года зафиксирована по уголовному делу по обвинению бывшего заместителя вице-премьера РК по факту получения им взятки в виде денег через посредника в сумме 27 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе.

По приговору суда его признали виновным, ему назначили 11 лет лишения свободы и штраф на сумму 56 миллионов рублей.

Всего с 2014 года в Следственное управление поступило 1847 обращений о преступлениях «коррупционной направленности» По 1035 из них возбудили уголовные дела.