В Крыму спасатели оборудуют 29 мест для купания на Крещение

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-15T14:46:07+03:00

Список может изменяться в зависимости от погодных условий

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В МЧС Республики Крым призвали крымчан и гостей полуострова совершать омовения на Крещение только в специально оборудованных местах.

Всего таких мест пока 29 по всему Крыму, список опубликован на официальном сайте чрезвычайного ведомства. Куупели расположены в Симферопольском районе (три купели), на Южном берегу Крыма (шесть), в Черноморском, Бахчисарайском, Сакском и Ленинском районах, а также в Евпатории, Керчи, Феодосии.

- Всего в обеспечении безопасности на местах для крещенских купаний от РСЧС будет задействовано 204 человека личного состава, 27 единиц техники, а также 14 плавсредств, - отметил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Он отметил, что количество "официльных" мест для купания может измениться из-за погодных условий. Так, в случае шторма спасатели могут запретить купание на море.

Сергей Шахов напомнил жителям полуострова о правилах безопасности. Так, в холодную воду опасно погружаться людям, у которых слабое сердце, проблемы с давлением, заболевания бронхов и легких.

- Даже вполне здоровым людям не рекомендуется погружаться в ледяную воду более чем на 2 минуты, - подчеркнул министр.

Раздеваться перед купанием лучше постепенно, к купели идти в обуви. После омовения стоит хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее.