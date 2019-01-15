2019-01-15T14:56:54+03:00
Происшествия

На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись грузовик и микроавтобус

Пострадали два человека [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись автомобили Ford Transit и грузовик MAN. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел примерно в 10 утра на 105-м километре "Тавриды".

- Водитель автомобиля Ford Transit, двигаясь со стороны Кировского района в направлении Первомайского, на выезде на автодорогу Таврида не предоставил преимущество автомобилю MAN, который двигался со стороны Керчи в сторону Симферополя, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, пострадали два человека - водитель и пассажир микроавтобуса Ford. Из-за столкновения иномарка серьезно пострадала: смят капот, треснуло лобовое стекло. На месте работали сотрудники МЧС.

В МВД проводят проверку по факту ДТП.

Авария на трассе "Таврида" 15.01.2019: В Кировском районе столкнулись микроавтобус и грузовик.Видео: Автопартнер Крым / ВКонтакте

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