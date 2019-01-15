На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись грузовик и микроавтобус

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-15T14:56:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись автомобили Ford Transit и грузовик MAN. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел примерно в 10 утра на 105-м километре "Тавриды".

- Водитель автомобиля Ford Transit, двигаясь со стороны Кировского района в направлении Первомайского, на выезде на автодорогу Таврида не предоставил преимущество автомобилю MAN, который двигался со стороны Керчи в сторону Симферополя, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, пострадали два человека - водитель и пассажир микроавтобуса Ford. Из-за столкновения иномарка серьезно пострадала: смят капот, треснуло лобовое стекло. На месте работали сотрудники МЧС.

В МВД проводят проверку по факту ДТП.