За 2018 год крымчане оформили в три раза больше ипотечных кредитов

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-15T15:16:13+03:00

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Ипотечные кредиты на жилье становятся в Крыму все популярнее. Так, за 2018 год крымчане взяли втрое больше квартир в ипотеку по сравнению с 2017-м.

По данным Госкомрегистра, за 2018 год более 10 тысяч жителей полуострова оформили ипотеку, за 2017 - около 3620.

- Такой банковский продукт, как ипотека, пользуется спросом у граждан. Это свидетельствует о стабильной экономической обстановке на территории республики. Мы постоянно проводим встречи с представителями крымских банков, - рассказала заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Татьяна Вяткина. - Напоминаем, что документы для проведения сделки можно подавать через портал Росреестра с помощью электронной цифровой подписи. Это быстро и удобно

В Госкомрегистре регистрируют ипотеки не только на квартиры, но и на земельные участки, помещения и другие виды недвижимого имущества, передает пресс-служба ведомства.