К 2022 году в Симферополе появится новый канализационный коллектор
Симферополь в 2022 году получит новый канализационный коллектор. Его протяженность составит 16,6 километра, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.
Уже даже заключили договор с подрядной организацией на сумму 9,4 миллиарда рублей.
- Проектная производительность коллектора составит не менее 175 тысяч кубических метров в сутки. Всего на строительство сооружения потребуется около 11 миллиардов рублей, - добавили в пресс-службе.
А профильный министр Дмитрий Черняев отметил, что такой коллектор это сложное инженерно-геологическое сооружение.
- Подрядчику предстоит построить более 14 километров и реконструировать еще 2,5. Объект решит значительное количество задач водоотведения, позволит исключить ряд канализационных насосных станций и устаревших напорных коллекторов, - отметил Черняев.
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