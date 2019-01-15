Около симферопольской автостанции «Западная» на дорогу вылилось горючее

СЕГОДНЯ 16:05 2019-01-15T16:07:53+03:00

Сейчас там работают спасатели

Изменить размер текста: A A

В Симферополе, недалеко от автостанции «Западная», из автомобильной цистерны вытекло горючее. Это произошло из-за столкновения в результате аварии, добавили в пресс-службе МЧС РК.

- В результате происшествия произошла разгерметизация автоцистерны с утечкой горючего вещества, - добавили в пресс-службе.

Сейчас специалисты чрезвычайного ведомства накладывают пневмопластыри на поврежденную автоцистерну.

Также осуществляются работы обработке проезжей части, на месте работают и коммунальные службы города.

Авария на автостанции "Западная" в Симферополе.В районе автостанции "Западная" в Симферополе произошло ДТП. В результате столкновения произошла разгерметизация цистерны. Видео: Вконтакте/Автопартнер Крым

Напомним, на трассе "Таврида" в Крыму столкнулись грузовик и микроавтобус. По предварительным данным, пострадали два человека - водитель и пассажир микроавтобуса Ford. Из-за столкновения иномарка серьезно пострадала: смят капот, треснуло лобовое стекло. На месте работали сотрудники МЧС. В МВД проводят проверку по факту ДТП.