2019-01-15T16:57:59+03:00
Общество

В Севастополе маршрутка столкнулась с внедорожником

Одного из водителей доставали спасатели
Александра КОРШУНОВА
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Водителя внедорожника вытаскивали спасатели. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей БерезинВодителя внедорожника вытаскивали спасатели. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей Березин
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В Севастополе на улице Гоголя произошла авария с участием маршрутного автобуса и машины марки «Toyota Land Cruiser».

О причинах аварии пока ничего неизвестно. Фото: Водителя внедорожника вытаскивали спасатели. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей Березин

О причинах аварии пока ничего неизвестно. Фото: Водителя внедорожника вытаскивали спасатели. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей Березин

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, есть информация, что внедорожник загорелся.

- Водителя «Toyota» доставали сотрудники МЧС, - пишут пользователи группы "Вконтакте".

Информации о пострадавших и причинах ДТП пока нет.

Кстати, в Симферополе, недалеко от автостанции "Западная" из-за столкновения прозошла разгерметизация цистерны. Горючее вылилось прямо на проезжую часть. На место проишествия сразу выехали спасатели: на цистрену наложили пневмопластыри, а дорогу обработали.

Кроме того, на трассе "Таврида" столкнулись грузовик и микроавтобус. По предварительным данным, пострадали два человека - водитель и пассажир микроавтобуса Ford.

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