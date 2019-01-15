В Севастополе маршрутка столкнулась с внедорожником
В Севастополе на улице Гоголя произошла авария с участием маршрутного автобуса и машины марки «Toyota Land Cruiser».
О причинах аварии пока ничего неизвестно. Фото: Водителя внедорожника вытаскивали спасатели. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей Березин
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, есть информация, что внедорожник загорелся.
- Водителя «Toyota» доставали сотрудники МЧС, - пишут пользователи группы "Вконтакте".
Информации о пострадавших и причинах ДТП пока нет.
Кстати, в Симферополе, недалеко от автостанции "Западная" из-за столкновения прозошла разгерметизация цистерны. Горючее вылилось прямо на проезжую часть. На место проишествия сразу выехали спасатели: на цистрену наложили пневмопластыри, а дорогу обработали.
Кроме того, на трассе "Таврида" столкнулись грузовик и микроавтобус. По предварительным данным, пострадали два человека - водитель и пассажир микроавтобуса Ford.