В Крыму в 2019 году пересчитают соцвыплаты
В Крыму с 1 января перересчету подлежат социальные выплаты, которые получают приемные родители.
Как рассказала начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова, с начала года ежемесячная выплата на третьего ребенка в Крыму составляет 10,5 тысячи рублей.
А материальная поддержка «лицу, проживающему вместе с инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним» выплачивается в прежнем размере.
- В новом размере данные выплаты будут предоставляться при продлении выплаты с 1 января текущего года, - добавила Фератова.
Напомним, социальные пособия начнут выплачивать крымским семьям с 15 января. Кроме того, с 15 числа начнут финансировать меры и соцподдержки малоимущим семьям и другим категориям граждан.