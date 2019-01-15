2019-01-15T18:16:02+03:00
Общество

В Крыму в 2019 году пересчитают соцвыплаты

Это коснется матпомощи приемным родителям
Александра КОРШУНОВА
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Перерасчет начался с 1 января 2019 годаПерерасчет начался с 1 января 2019 годаФото: Александра КОРШУНОВА
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В Крыму с 1 января перересчету подлежат социальные выплаты, которые получают приемные родители.

Как рассказала начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова, с начала года ежемесячная выплата на третьего ребенка в Крыму составляет 10,5 тысячи рублей.

А материальная поддержка «лицу, проживающему вместе с инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним» выплачивается в прежнем размере.

- В новом размере данные выплаты будут предоставляться при продлении выплаты с 1 января текущего года, - добавила Фератова.

Напомним, социальные пособия начнут выплачивать крымским семьям с 15 января. Кроме того, с 15 числа начнут финансировать меры и соцподдержки малоимущим семьям и другим категориям граждан.

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