В Симферополе на 6 улицах отключат света
Завтра, 16 января, в Симферополе крымские энергетики отключат свет на ряде улиц. Подача энергии прекратится из-за планового ремонта на линиях электропередач
Неудобства придется испытать жителям шести улиц столицы Республики Крым.
Адреса отключения электричества:
улица Высотная, 92 ,93-107 (нечет)
улица Дарвина, 20-114 (чет), 27-127 (нечет)
улица Тарабукина, 90
улица Бархатовой, 92
улица Нестерова, 44-56 (чет), 15-113 (нечет)
улица Токарева, 28-30 (чет), 69.
Нужно отметить, что свет в городе Симферополе отключают регулярно. Сегодня, например, на 18 улицах не было света. Причина уважительная. Специалисты "Крымэнерго" приводили в порядок трансформаторную подстанцию. Энергетики столицы региона также занимались заменой электрических опор.