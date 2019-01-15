В Симферополе на 6 улицах отключат света

15 Янв. 21:37 2019-01-15T21:46:44+03:00

Горожанам несколько часов нельзя будет пользоваться электроприборами. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электричества не будет с 8 до 17 часов

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Завтра, 16 января, в Симферополе крымские энергетики отключат свет на ряде улиц. Подача энергии прекратится из-за планового ремонта на линиях электропередач

Неудобства придется испытать жителям шести улиц столицы Республики Крым.

Адреса отключения электричества:

улица Высотная, 92 ,93-107 (нечет)

улица Дарвина, 20-114 (чет), 27-127 (нечет)

улица Тарабукина, 90

улица Бархатовой, 92

улица Нестерова, 44-56 (чет), 15-113 (нечет)

улица Токарева, 28-30 (чет), 69.

Нужно отметить, что свет в городе Симферополе отключают регулярно. Сегодня, например, на 18 улицах не было света. Причина уважительная. Специалисты "Крымэнерго" приводили в порядок трансформаторную подстанцию. Энергетики столицы региона также занимались заменой электрических опор.