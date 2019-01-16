Аксенов попросит у правительства РФ вернуть в Крым ЖЭКи

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-16T09:13:38+03:00

Крым пока не готов к рыночной модели в сфере ЖКХ, считает глава региона

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Глава Крыма Сергей Аксенов попросит правительство России вернуть в регион систему ЖЭКов для обслуживания жилых домов. Полуостров пока не готов к рыночной системе в сфере ЖКХ, уверен глава республики.

- Я не думаю, что для Крыма частные компании - это выход из положения, - заявил Аксенов на выездном совещании в Феодосии. - Еще изучаю ситуацию, а потом буду готовить обращение в правительство РФ, скорее всего, пойду по этому направлению.

Глава Крыма считает, что советскую систему ЖЭКов стоит вернуть в Крым в качестве эксперимента. Это, по мнению Аксенова, поможет чиновникам решать проблемы в коммунальной сфере значительно быстрее.

- Крым пока не готов к такой модели, когда все отдано в рыночное поле, - заключил Аксенов.

До Крымской весны на полуострове коммунальные вопросы решали как раз государственные ЖЭКи, оставшиеся с советских времен. После вхождения в РФ произошла реформа, и за дело принялись управляющие компании. На базе государственных ЖЭКов создали МУПы.