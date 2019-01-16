В Севастополе на Крещение перекроют часть города

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-16T10:24:06+03:00

Движение ограничат 19 января с 6.00 до 18.00

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В Севастополе на Крещение Господне ограничат движение транспорта. Некоторые улицы перекроют в связи с проведением Крестного хода.

С 6.00 до 18.00 будет прекращено движение по улице Древняя. Проезд будет разрешен только для общественного транспорта и машин спецслужб.

С 11.00 до окончания мероприятий будет ограничение движения по следующим маршрутам:

- улица Куприна, 12 - улица Калича – набережная Назукина, 29;

- площадь Свято-Никольская, 1 – проспект Героев Сталинграда (дорога дублер по нечетной стороне) – набережная бухты Омега;

- улица Михайловская, 19 – улица Громова, 52А;

- улица Казачья от проезда между домами 9-10 до дома 20.

- По улице Ерошенко в направлении движения от площади 50-летия СССР к улице Древняя и по улице Дмитрия Ульянова 19 января будет введено одностороннее движение, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Напомним, где окунуться в Крыму и Севастополе на праздник Крещения Господня и как это сделать безопасно.