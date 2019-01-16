2019-01-16T10:24:06+03:00
Общество

В Севастополе на Крещение перекроют часть города

Движение ограничат 19 января с 6.00 до 18.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Улицы перекроют до окончания праздничных мероприятий.Улицы перекроют до окончания праздничных мероприятий.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Севастополе на Крещение Господне ограничат движение транспорта. Некоторые улицы перекроют в связи с проведением Крестного хода.

С 6.00 до 18.00 будет прекращено движение по улице Древняя. Проезд будет разрешен только для общественного транспорта и машин спецслужб.

С 11.00 до окончания мероприятий будет ограничение движения по следующим маршрутам:

- улица Куприна, 12 - улица Калича – набережная Назукина, 29;

- площадь Свято-Никольская, 1 – проспект Героев Сталинграда (дорога дублер по нечетной стороне) – набережная бухты Омега;

- улица Михайловская, 19 – улица Громова, 52А;

- улица Казачья от проезда между домами 9-10 до дома 20.

- По улице Ерошенко в направлении движения от площади 50-летия СССР к улице Древняя и по улице Дмитрия Ульянова 19 января будет введено одностороннее движение, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Напомним, где окунуться в Крыму и Севастополе на праздник Крещения Господня и как это сделать безопасно.

Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму очистили от снега 1000 километров дорог
На выезде из Симферополя троллейбус столкнулся с автобусом
К концу 2019 завершится проектирование симферопольского коллектора
ОНФ: Крым оказался в «лидерах» антирейтинга убитых дорог
Жительница Алушты "заработала" 860 тысяч рублей на оформлении земли
Парковку возле Дворца пионеров в Симферополе сделают бесплатной
В декабре в Крыму зарегистрировались на 22,8% больше безработных
На улицы Симферополя за сутки высыпали 62 тонны реагентов
Аксенов попросит у правительства РФ вернуть в Крым ЖЭКи
В Симферополе на 6 улицах отключат света
В Крыму в 2019 году пересчитают соцвыплаты
В Севастополе маршрутка столкнулась с внедорожником
Около симферопольской автостанции «Западная» на дорогу вылилось горючее
К 2022 году в Симферополе появится новый канализационный коллектор
За 2018 год крымчане оформили в три раза больше ипотечных кредитов
На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись грузовик и микроавтобус