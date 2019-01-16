2019-01-16T10:32:14+03:00
Общество

В декабре в Крыму зарегистрировались на 22,8% больше безработных

Их численность составила 4981 человек
Надежда ДАЦЮК
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В декабре прошлого года в Крыму на 22,8% увеличилось количество зарегистрированных безработных по сравнению с ноябрем. По данным «Центра занятости населения», их численность составила 4981 человек.

Как сообщили в пресс-службе Крымстата, уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от общего количества рабочей силы.

В конце декабря на 2,8% уменьшилась заявленная работодателями потребность в работниках. Крымским предпринимателям необходимо было 12 002 человека, из них 6352 человека требуется на рабочие профессии.

Напомним, по данным выпуска мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, доходы населения в 2018 году быстрее всего росли в Севастополе (17%) и Республике Крым (5%).

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