В декабре в Крыму зарегистрировались на 22,8% больше безработных
В декабре прошлого года в Крыму на 22,8% увеличилось количество зарегистрированных безработных по сравнению с ноябрем. По данным «Центра занятости населения», их численность составила 4981 человек.
Как сообщили в пресс-службе Крымстата, уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от общего количества рабочей силы.
В конце декабря на 2,8% уменьшилась заявленная работодателями потребность в работниках. Крымским предпринимателям необходимо было 12 002 человека, из них 6352 человека требуется на рабочие профессии.
Напомним, по данным выпуска мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, доходы населения в 2018 году быстрее всего росли в Севастополе (17%) и Республике Крым (5%).