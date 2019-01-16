2019-01-16T10:58:39+03:00
Происшествия

Жительница Алушты "заработала" 860 тысяч рублей на оформлении земли

Ей предъявлено обвинение в мошенничестве
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
На ЮБК земля в большой цене и находятся желающие, на этом незаконно заработать.На ЮБК земля в большой цене и находятся желающие, на этом незаконно заработать.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Алуште 39-летнюю горожанку обвинили в мошенничестве. Женщина обещала за вознаграждение собрать все необходимые документы для регистрации права собственности на земельные участки.

- В действительности женщина никакими подобными возможностями не обладала, сама схема такого незаконного получения официальных документов была ею выдумана. – сообщает пресс-служба МВД Республики Крым.

Несколько лет обвиняемая морочила головы гражданам, брала с них деньги, но желаемые документы на земельные участки они так и не получили.

Всего ущерб, нанесенный гражданам, составил свыше 860 тысяч рублей.

На женщину завели уголовное дело за мошенничество. По ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Аферы с землей на Крымском полуострове не такая уж и редкость. В Севастополе председателю дачных товариществ, который "заработал" на земельных участках 13 миллионов рублей, дали 7 лет колонии общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму очистили от снега 1000 километров дорог
На выезде из Симферополя троллейбус столкнулся с автобусом
К концу 2019 завершится проектирование симферопольского коллектора
ОНФ: Крым оказался в «лидерах» антирейтинга убитых дорог
Парковку возле Дворца пионеров в Симферополе сделают бесплатной
В декабре в Крыму зарегистрировались на 22,8% больше безработных
На улицы Симферополя за сутки высыпали 62 тонны реагентов
В Севастополе на Крещение перекроют часть города
Аксенов попросит у правительства РФ вернуть в Крым ЖЭКи
В Симферополе на 6 улицах отключат света
В Крыму в 2019 году пересчитают соцвыплаты
В Севастополе маршрутка столкнулась с внедорожником
Около симферопольской автостанции «Западная» на дорогу вылилось горючее
К 2022 году в Симферополе появится новый канализационный коллектор
За 2018 год крымчане оформили в три раза больше ипотечных кредитов
На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись грузовик и микроавтобус