Жительница Алушты "заработала" 860 тысяч рублей на оформлении земли

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-16T10:58:39+03:00

На ЮБК земля в большой цене и находятся желающие, на этом незаконно заработать. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Алуште 39-летнюю горожанку обвинили в мошенничестве. Женщина обещала за вознаграждение собрать все необходимые документы для регистрации права собственности на земельные участки.

- В действительности женщина никакими подобными возможностями не обладала, сама схема такого незаконного получения официальных документов была ею выдумана. – сообщает пресс-служба МВД Республики Крым.

Несколько лет обвиняемая морочила головы гражданам, брала с них деньги, но желаемые документы на земельные участки они так и не получили.

Всего ущерб, нанесенный гражданам, составил свыше 860 тысяч рублей.

На женщину завели уголовное дело за мошенничество. По ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Аферы с землей на Крымском полуострове не такая уж и редкость. В Севастополе председателю дачных товариществ, который "заработал" на земельных участках 13 миллионов рублей, дали 7 лет колонии общего режима.