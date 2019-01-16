СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-16T10:53:12+03:00

Родителям не хватает времени, чтобы отвести ребенка на занятия Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Но не для всех

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В Симферополе парковку возле Дворца пионеров в Симферополе сделают бесплатной для родителей, чьи дети посещают там секции. Такое нововведение должно начать действовать уже с 16 января.

Как рассказала глава администрации Симферополя Наталья Маленко, родителям просто не хватает тех 30 бесплатных минут, которые выделяются.

- Мы привозим ребенка на занятия в 9.30 и у нас есть только полчаса для того, чтобы: выйти из машины, закрыть ее, привести ребенка на занятия, к ним его подготовить, переодеть. То же самое нужно сделать и после окончания занятий, конечно, на это полчаса просто не хвататет, - подчеркнула Маленко.

С помощью каких удостоверений или пропусков будет контролироваться бесплатное паркование, пока неизвестно.

Напомним, Общественный совет Симферополя направит городской администрации города предложение о строительстве дополнительного комплекса рядом с Дворцом пионеров. Это связано с тем, что площадей для занятий просто недостаточно.