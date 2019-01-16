Парковку возле Дворца пионеров в Симферополе сделают бесплатной
В Симферополе парковку возле Дворца пионеров в Симферополе сделают бесплатной для родителей, чьи дети посещают там секции. Такое нововведение должно начать действовать уже с 16 января.
Как рассказала глава администрации Симферополя Наталья Маленко, родителям просто не хватает тех 30 бесплатных минут, которые выделяются.
- Мы привозим ребенка на занятия в 9.30 и у нас есть только полчаса для того, чтобы: выйти из машины, закрыть ее, привести ребенка на занятия, к ним его подготовить, переодеть. То же самое нужно сделать и после окончания занятий, конечно, на это полчаса просто не хвататет, - подчеркнула Маленко.
С помощью каких удостоверений или пропусков будет контролироваться бесплатное паркование, пока неизвестно.
Напомним, Общественный совет Симферополя направит городской администрации города предложение о строительстве дополнительного комплекса рядом с Дворцом пионеров. Это связано с тем, что площадей для занятий просто недостаточно.