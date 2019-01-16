2019-01-16T11:17:59+03:00
Недвижимость

К концу 2019 завершится проектирование симферопольского коллектора

Его планируют построить к 2022 году
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе к концу 2019 года завершатся работы по проектированию канализационного коллектора. Его в городе планируют построить к 2022 году.

Как рассказала глава города Наталья Маленко, работы будет осуществлять компания из Санкт-Петербурга.

- Подрядчик обязательства выполняет, уже было большое совещание, которое проводил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов, - добавила Маленко.

Напомним, протяженность коллектора составит 16,6 километра.

- Проектная производительность коллектора составит не менее 175 тысяч кубических метров в сутки. Всего на строительство сооружения потребуется около 11 миллиардов рублей, - отметили в МинЖКХ Крыма.

В министерстве уверены, что этот объект поможет решить большое количество задач по водоотведению и исключить ряд канализационных насосных станций.

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