На выезде из Симферополя троллейбус столкнулся с автобусом

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-16T11:48:03+03:00

Автобус въехал в троллейбус на светофоре. Фото: Александр Евстраненко/Автопартнер Крым/Вконтакте

Изменить размер текста: A A

В Симферополе, в районе микрорайона «Свобода», произошла авария с участием городского троллейбуса и автобуса.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, движение затруднено на полосе по направлению к Керчи.

- Полоса в Керчь перекрыта, объезд через кольцо, - написала очевидец.

Авария на "Свободе" в Симферополе.На выезде из Симферополе троллейбус столкнулся в автобусом. Видео: Автопартнер Крым/Вконтакте

- Авария «Свобода» .Троллейбус выезжал на маршрут, а на светофоре маршрутка въехала ему в бок. Перекрыли одну из полос, - добавили пользователи группы «Автопартнер Крым».

Причины аварии пока неизвестны.

Также автолюбители отмечают, что трасса «Симферополь-Керчь «как стекло»: дорога очень скользкая и до сих пор не посыпана. Тоже самое водители говорят и о трассе из крымской столицы в Севастополь.

Напомним, на улицы Симферополя за сутки высыпали 62 тонны реагентов. На дорогах работли 7 снегоуборочных машин.