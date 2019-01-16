2019-01-16T11:48:03+03:00
Общество

На выезде из Симферополя троллейбус столкнулся с автобусом

«Рогатого» буквально развернуло на дороге
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Автобус въехал в троллейбус на светофоре. Фото: Александр Евстраненко/Автопартнер Крым/ВконтактеАвтобус въехал в троллейбус на светофоре. Фото: Александр Евстраненко/Автопартнер Крым/Вконтакте
Изменить размер текста:

В Симферополе, в районе микрорайона «Свобода», произошла авария с участием городского троллейбуса и автобуса.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, движение затруднено на полосе по направлению к Керчи.

- Полоса в Керчь перекрыта, объезд через кольцо, - написала очевидец.

Авария на "Свободе" в Симферополе.На выезде из Симферополе троллейбус столкнулся в автобусом. Видео: Автопартнер Крым/Вконтакте

- Авария «Свобода» .Троллейбус выезжал на маршрут, а на светофоре маршрутка въехала ему в бок. Перекрыли одну из полос, - добавили пользователи группы «Автопартнер Крым».

Причины аварии пока неизвестны.

Также автолюбители отмечают, что трасса «Симферополь-Керчь «как стекло»: дорога очень скользкая и до сих пор не посыпана. Тоже самое водители говорят и о трассе из крымской столицы в Севастополь.

Напомним, на улицы Симферополя за сутки высыпали 62 тонны реагентов. На дорогах работли 7 снегоуборочных машин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму очистили от снега 1000 километров дорог
К концу 2019 завершится проектирование симферопольского коллектора
ОНФ: Крым оказался в «лидерах» антирейтинга убитых дорог
Жительница Алушты "заработала" 860 тысяч рублей на оформлении земли
Парковку возле Дворца пионеров в Симферополе сделают бесплатной
В декабре в Крыму зарегистрировались на 22,8% больше безработных
На улицы Симферополя за сутки высыпали 62 тонны реагентов
В Севастополе на Крещение перекроют часть города
Аксенов попросит у правительства РФ вернуть в Крым ЖЭКи
В Симферополе на 6 улицах отключат света
В Крыму в 2019 году пересчитают соцвыплаты
В Севастополе маршрутка столкнулась с внедорожником
Около симферопольской автостанции «Западная» на дорогу вылилось горючее
К 2022 году в Симферополе появится новый канализационный коллектор
За 2018 год крымчане оформили в три раза больше ипотечных кредитов
На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись грузовик и микроавтобус