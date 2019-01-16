В Крыму появился новый руководитель Центра медицины катастроф
Глава Крыма Сергей Аксенов представил нового руководителя Центра медицины катастроф Сергея Олефиренко. Раньше он занимал должность главврача Ялтинской станции скорой помощи.
Аксенов отметил, что предыдущему управленцу коллектив выразил недоверие. Из-за этого и произошли кадровые перестановки.
- Искренне надеемся, что новый руководитель как человек, прошедший свой карьерный путь от фельдшера до руководителя Центра медицины катастроф, максимально приближен ко всем проблемам, которые возникают в сфере, сможет наладить системную работу, - отметил Аксенов.
Глава Крыма пообещал оказать ему максимальное содействие.
Аксенов ждет от Олиференко обобщения всех проблем, а в феврале уже начнется проработка «плана действия».
Одна из основных задач - доступность медицины.