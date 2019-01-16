2019-01-16T13:11:23+03:00
Общество

В Крыму появился новый руководитель Центра медицины катастроф

До этого эту должность занимал Сергей Астанкин
Александра КОРШУНОВА
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Начинал свою карьеру Олефиренко фельдшером. Фото: Facebook Сергей АксеноваНачинал свою карьеру Олефиренко фельдшером. Фото: Facebook Сергей Аксенова
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Глава Крыма Сергей Аксенов представил нового руководителя Центра медицины катастроф Сергея Олефиренко. Раньше он занимал должность главврача Ялтинской станции скорой помощи.

Аксенов отметил, что предыдущему управленцу коллектив выразил недоверие. Из-за этого и произошли кадровые перестановки.

- Искренне надеемся, что новый руководитель как человек, прошедший свой карьерный путь от фельдшера до руководителя Центра медицины катастроф, максимально приближен ко всем проблемам, которые возникают в сфере, сможет наладить системную работу, - отметил Аксенов.

Глава Крыма пообещал оказать ему максимальное содействие.

Аксенов ждет от Олиференко обобщения всех проблем, а в феврале уже начнется проработка «плана действия».

Одна из основных задач - доступность медицины.

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