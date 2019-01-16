На крымской «Тавриде» пассажирский автобус столкнулся с погрузчиком

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-16T15:33:17+03:00

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В среду, 16 января, на федеральной крымской трассе «Таврида» произошла авария с участием пассажирского автобуса и погрузчика. Пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по РК, водитель автобуса марки «Neoplan» допустил занос автомобиля, передает «РИА Крым». Из-за этого и произошло столкновение с грузовым автомобилем.

В свою очередь пресс-секретарь генподрядчика строительства трассы Григорий Назаров, рассказал, что сложные дорожные условия наблюдались рано утром на первом этапе дороге, в Ленинском районе.

- На небольшом участке зафиксировали обледенелость между 7 и 8 утра. С помощью дополнительной техники это удалось оперативно ликвидировать. Сейчас я проехал по всем 4-м этапам трассы «Таврида» по первой очереди от Симферополя до Керчи: гололеда нет, все 190 километров трассы убраны, - добавил Назаров.

Второй этап трассы "Таврида", район Феодосии. Фото: Григорий Назаров

Всего в уборке «Тавриды» участвовали 26 дорожных машин, сейчас на объекте продолжает дежурить спецтехника.