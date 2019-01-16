Второй блок Балаклавской ТЭС подготовили к запуску

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-16T16:04:11+03:00

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На Балаклавской ТЭС проводятся работы для запуска второго блока. Проведены комплексные испытания генерирующего оборудования энергоблока ПГУ-1.

Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга (филиал АО "Системной оператор единой энергетической системы") и Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и Севастополя обеспечили режимные условия для испытаний.

По данным пресс-службы филиала, 16 января успешно завершились комплексные испытания энергоблока - парогазовой установки мощностью 235 МВт, а это значит, что блок готов к запуску.

Во время испытания энергоблок тестировали в разных эксплуатационных режимах. Так, установка работала с минимальной нагрузкой 8 часов и еще 72 часа с номинальной нагрузкой. Специалисты также проверили параметры регулировочного диапазона генерирующего объекта и готовность нового энергоблока Балаклавской ТЭС к участию в общем первичном регулировании частоты.

Напомним, первый блок Балаклавской ТЭС был выведен на полную мощность (249,56 МВт) 1 октября прошлого года. Таким образом, Крым перестал испытывать дефицит электроэнергии.